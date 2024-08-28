BIST 9.766
DOLAR 34,04
EURO 38,04
ALTIN 2.741,35
HABER /  GÜNCEL

Alman Bayer, ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA ile kanser tedavisinde işbirliği yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alman Bayer, ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA ile kanser tedavisinde işbirliği yapacak

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, kansere karşı tedaviler geliştirmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi NextRNA ile işbirliği yapacak.

Abone ol

Bayer ve NextRNA'dan yapılan ortak açıklamada, şirketlerin, iki onkoloji programını ortaklaşa ilerletmek için işbirliği yapacağı belirtildi.

Açıklamaya göre Bayer, NextRNA'ya araştırma finansmanı ve kademeli telif hakları dahil olmak üzere 547 milyon dolara kadar fon sağlayacak.

Ayrıca, NextRNA da pazarda başarılı ilaçların net satışları üzerinden kademeli telif hakkı elde edecek.

Öte yandan Bayer, 2018'de, ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından, bu şirketin geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
Fabrikada çalışırken kafasına direk düşen kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Meteoroloji'den 5 ile önümüzdeki 2 saat için uyarı geldi
Meteoroloji'den 5 ile önümüzdeki 2 saat için uyarı geldi
Yaban keçisi avladıklarına bin pişman oldular! Büyük ceza kesildi
Yaban keçisi avladıklarına bin pişman oldular! Büyük ceza kesildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor
Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı
Mahmud Abbas Suudi Arabistan ziyaretini yarıda kesme kararı aldı
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Filistinli baba, doğum belgelerini aldığı sırada öldürülen ikizlerinin kıyafetleriyle avunuyor
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Kendisini rahatsız eden akrabasına baltayla saldırdı
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Başörtüsü nedeniyle başvurusu reddedildi! CHP lideri Özgür Özel'den Dilara Çiçek'e telefon
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
Kayıp Narin'le ilgili önemli gelişme! İl Jandarma Komutanı açıkladı: Deliller var, sonuca çok yaklaştık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın açıklamalarına tepki
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi
Fatih'te kısmi çökme olduğu için mühürlenen 5 katlı bina için karar verildi