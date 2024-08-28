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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri: "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu" kınadı.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekilde:

"İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz.

Netanyahu Hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımcı politikaları, uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdittir.

İsrail'in, uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır.

İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bir avuç ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı bu tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir."

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