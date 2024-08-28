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Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, olayın aydınlatılması için her ayrıntının dikkatle incelendiğini belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, olayla ilgili bir kişini gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, "Soruşturma çok sürdürülüyor, her ayrıntı dikkatle inceleniyor." dedi.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

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