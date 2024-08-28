BIST 9.757
DOLAR 34,05
EURO 38,04
ALTIN 2.741,74
HABER /  SPOR

St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!

St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Karşılaşma öncesinde eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçı tribünden takip etti.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir konuk ettiği St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

TFF Başkanı Hacıosmaoğlu karşılaşmayı takip etti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Başakşehir - St. Patrick's Athletic mücadelesini tribünden takip etti.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama: "Dezenflasyon süreci devam ediyor"
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama: "Dezenflasyon süreci devam ediyor"
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti