St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Karşılaşma öncesinde eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçı tribünden takip etti.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir konuk ettiği St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

TFF Başkanı Hacıosmaoğlu karşılaşmayı takip etti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Başakşehir - St. Patrick's Athletic mücadelesini tribünden takip etti.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.

İrlandalı taraftarlar Başakşehir'de

Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanan karşılaşmada İrlandalı taraftarlar da tribünde yer aldı.

Yaklaşık 50 İrlandalı taraftar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde takımlarına destek verdi.

Turuncu-lacivertli takımı da desteklemek için 5 bin taraftar tribünde yer aldı.