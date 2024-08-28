ABD'nin İsrail kararına Netanyahu'dan tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine askeri ve siyasi yardımını koşulsuz sürdüren ABD'nin Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine alma kararına tepki gösterdi.

'İSRAİL, VATANDAŞLARINA YAPTIRIM UYGULANMASINI EN KATI BİÇİMDE KARŞILIYOR'

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.