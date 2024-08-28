BIST 9.757
DOLAR 34,05
EURO 38,07
ALTIN 2.745,50
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem

Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'da taksi taşımacılığında yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un taksi sorununu çözüme kavuşturacak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını açıkladı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi getirileceğini duyurdu.

'UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ'Nİ ONAYLAYACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, 

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

"İSTANBUL'UMUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten, yayınlarda FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün...
Financial Times: Türkiye Afrika'da Batı'ya göre üstün...
ABD'nin İsrail kararına Netanyahu'dan tepki
ABD'nin İsrail kararına Netanyahu'dan tepki
St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!
St. Patrick's'i deviren Başakşehir Konferans Ligi biletini kaptı!
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
Eyüp Aksu'ya zor soru: Araç artarsa Türk vatandaşı olarak binebilecek miyim
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Akdeniz açıklarında 5,2 şiddetinde deprem!
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Mark Zuckerberg'den pandemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan o gazeteye sert tepki
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
CHP'de Tanju Özcan için karar verildi
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Şiddetle kınıyoruz