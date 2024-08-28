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Lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı

Lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

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Atatürk Parkı'ndaki fuar alanında kurulan lunaparktaki ranger oyun aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı. O sırada oyun aletinin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı mahsur kaldı.

Lunaparktaki ziyaretçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtararak aşağı indirdi.

Panik yaşayan 5 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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