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Galatasaray açıkladı: Bilet yolsuzluğu iddialarına soruşturma

Galatasaray açıkladı: Bilet yolsuzluğu iddialarına soruşturma

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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Bilet yolsuzluğu iddiasıyla gündeme gelen Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“Soruşturma başlatıldı”

Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu konu hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

İşte Galatasaray’ın o paylaşımı:

“Kamuoyuna Duyuru

Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek, 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir.

Ayrıca;

• Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

• Passo'dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

• Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

• Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir.

Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.”

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