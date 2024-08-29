Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat bombası!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya 1 yıl kiralık ve sezon sonu satın alma opsiyonlu resmi teklif verdiklerini açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Faslı orta saha Sofyan Amrabat için sarı lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 28 yaşındaki Faslı oyuncu için İtalyan ekibi Fiorentina'ya resmi teklif yaptıklarını belirtti ve "1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu 15 milyon euro'dan daha düşük bir teklif yaptık" ifadesini kullandı.

Atletico Madrid de istiyor

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat transferinde güçlü bir rakip çıktı. İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Faslı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Piyasa değeri 22 milyon €

Ön libero pozisyonunda oynayan 1.85 boyundaki Amrabat'ın TransferMarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Amrabat'ın Fiorentina ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.