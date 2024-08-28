Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu sorusuna ilginç yanıt: Adam öldürmedik ki

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gerçek Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın 'Yeniden baba-oğul ilişkisine döner misiniz?' sorusuna yanıt verdi.

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tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına Barış Yarkadaş, Gazeteci Seyhan Avşar, Murat Kelkitlioğlu, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Avukat Cem Kaya konuk oldu.

Programda Gerçek Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, Kemal Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son görüşmesini sorduğunu ve aldığı yanıtı paylaştı.

Avşar, Kılıçdaroğlu'na "Yeniden baba-oğul ilişkisine döner misiniz?" sorusunu yönelttiğini ve KIlıçdaroğlu'ndan "Adam öldürmedik ki biz neden dönmeyelim." yanıtını aldığını duyurdu.