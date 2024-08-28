Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı unutamadı

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda, aktif siyasete devam edeceğini ve normalleşme sürecinin AK Parti'ye avantaj sağlayacağını söyledi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin mevcut yönetimiyle ilişkileri ve siyasi geleceği hakkında açıklamalarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Perde Arkası programında değerlendirdi.

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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya verdiği röportajda, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayı, siyaset ve CHP'nin mevcut yönetimiyle ilişkilerine değinerek, "Aktif siyasete devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Normalleşme sürecinin AK Parti'ye yarar sağlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, partideki değişim süreci ve gelecekteki planları hakkında da görüşlerini paylaştı.

Erdoğan'ı unutamıyor

Ayrıca, geçmişte "Bir daha adını ağzıma almayacağım" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmadığını ve geri dönme arzusunun sürdüğünü dile getirdi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını Perde Arkası programında detaylı bir şekilde değerlendirdi.