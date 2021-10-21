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Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırlıyor. Kanarya, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Rusya'dan Sergei Ivanov'un yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta birer beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Kanaya, 1 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler ikinci haftada ise konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçında sırasıyla Olympiakos'a 2-1, Eintracht Frankfurt'a ise 1-0 mağlup olan dördüncü ve son sıradaki Royal Antwerp ise henüz puan elde edemedi.

Fenerbahçe - Royal Antwerp

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Zajc, Gustavo, Muhammed, Mesut, Pelkas, Valencia

Royal Antwerp: Butez, Seck, De Laet, Almeida, Buta, Verstraete, Yusuf, Balikwisha, Benson, Fischer, Frey

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