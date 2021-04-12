Fenerbahçe Gaziantep FK maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Son maçta Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve 2 puan kaybeden Kanarya, rakibini yenerek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye tutunmak istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki; Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 32 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kanarya, 63 puanla ikinci sırada yer alıyor. 50 puanı olan Gaziantep FK ise 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Stat: Ülker
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Enner Valencia
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Junior Morais, Osama Rashid, Amedej Vetrih, Kevin Mirallas, Alexandru Maxim, Kenan Özer, Nouha Dicko