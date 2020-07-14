BIST 117.724
DOLAR 6,87
EURO 7,83
ALTIN 399,00
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Kurban Rahmettir

Fenerbahçe Beko'da bir yıldızla daha yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ayrılan isimler arasına Joffrey Lauvergne de eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada; 'Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz' dendi.

Abone ol

Sarı-Lacivertli takımda daha önce Datome, Egehan Arna ve Derrick Williams ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun 2018-19 ve 2019-20 kadrolarında yer alan Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne’ye Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

Yeni takımı Zalgiris oldu

Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün 20 milyon lira dolandırdığını söyledi itirafı olay! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Seviyesiz yüzsüz yaş tahtaya bastı
İstanbul'da dehşet! TEM kenarında poşet içerisinde ceset parçaları bulundu
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı sonrası MSB'den açıklama
İstihdam Kalkanı Paketi sonbahara kaldı! Meclis'e 'Mini paket' geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama darbenin olacağını biliyordun
Cudi Dağı'nda PKK operasyonu başlatıldı! İşte harekatın adında dikkat çeken detay
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a itidal çağrısı
Haziran’daki konut satışları sektörü mutlu etti
ABD'de mutfaktan gelen sese bakmaya gidince bu hale geldi
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı İstanbul Vali Yardımcılığına atandı
Adnan Oktar'dan 'maske' dilekçesi
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık-4 kıtalık 15 Temmuz şiirleri
Yorumlar