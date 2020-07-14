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İstanbul'da dehşet! TEM kenarında poşet içerisinde ceset parçaları bulundu

Demirören Haber Ajansı

BÜYÜKÇEKMECE-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevki'inde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait ceset bulundu.

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TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevkedildi.

Ceset erkeğe ait

Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.  Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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