Dilara Aydın yaşı kaç sevgilisi kimdir? Exatlon Challenge Dilara blog

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Dilara Aydın oldu. Youtube ve instagram fenomeni olan Dilara Aydın kimdir, yaşı kaç ve Dilara'nın sevgilisi kim?

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Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası Exatlon Challenge bombasını patlattı, Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de Dilara Aydın oldu.

Hem Instagram hem de YouTube'da takipçilerine içerik üreten 24 yaşındaki Dilara Aydın da Exatlon kadrosunda yerini alıyor. Dilara Aydın'ın Instagram'da 181 bin takipçisi bulunuyor.

DİLARA AYDIN KİMİDİR?

23 yaşındaki Dilara Aydın, Oğlak burcu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Halka İlişkiler Bölümü mezunu. İzmir’li. Whooper isminde bir kedisi var. Instagram’de 1921 bin, Youtube’ta 7 bin 370 takipçisi bulunuyor. Yemek, moda, makyaj, kişisel bakım konularında paylaşımlar yapıyor.

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİM?

Exatlon Challenge yarışmacıları sosyal medya platformlarında bir hayli ünlü isimler. Kendi alanlarında farklı içerikleri takipçileriyle buluşturan bu isimler, Exatlon Challenge’da unutulmaz bir deneyim yaşayacak. İşte o isimler;

Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan “Ağırsağlam” Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde “Miafitz” Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan “Mendebur Lemur”