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Sheffield United'dan Uğurcan Çakır için 20 milyon euro
İngiltere Premier Ligi takımlarından Sheffield United, Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Abone ol
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
NTV Spor'un haberine göre; Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak.
5 yıllık sözleşme
Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi, 5 yıllık. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.
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