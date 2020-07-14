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Sheffield United'dan Uğurcan Çakır için 20 milyon euro

İngiltere Premier Ligi takımlarından Sheffield United, Uğurcan Çakır için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

NTV Spor'un haberine göre; Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak.

5 yıllık sözleşme
Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi, 5 yıllık. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.

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