Fenerbahçe'den iki transfer bombası! Görüşmeler başladı bu iş bitiyor
Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'la el sıkışan Fenerbahçe, iki transferi daha bitirmek üzere. İşte transferin detayları...
Erol Bulut'la prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Besnik Hasi ile görüştüğü iddia edildi.
Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor. AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.
Bundesliga 2 ekibi Nürnberg, İsviçreli forvetin kiralık anlaşmasındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Böyleyece Michael Frey, Fenerbahçe'ye dönecek.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Birçok takımın radarında olan Falcao için son iddia ise Amerika'dan geldi. 34 yaşındaki futbolcuya David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin 6 milyon dolar önerdiği ifade edildi.