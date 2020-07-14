15 Temmuz sözleri resimli kısa anlamlı 15 temmuz mesajları 2020

FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulunduğu ve halkın bastırdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü yarın kutlanacak. Bu sene 4. yılı kutlanacak olan 15 Temmuz resmi tatil ilan edildi. Bu şanlı güne özel en güzel 15 Temmuz sözleri, 15 Temmuz şiirleri ve kısa anlamlı resimli 15 Temmuz sözleri sayfamızda

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FETÖ'nün hain darbe girişiminde bulundu ve halkın sokağa çıkarak vatanına sahip çıktığı şanlı gün 15 Temmuz çarşamba gününe denk geliyor ve 15 Temmuz 2017 yılından beri resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki bu sene koronavirüs nedeniyle 15 Temmuz çarşamba günü sokağa çıkma yasağı gelir mi?

15 Temmuz'a bir gün kala evlerinizi bayrakla donatmayı ve bu şanlı güne özel 15 Temmuz kutlama sözlerini, kısa anlamlı ve resimli 15 temmuz mesajlarını sevdiklerinize yollamayı ihmal etmeyin...

15 TEMMUZ’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı ile ilgili, ‘Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.’ demişti.



15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ NE BAYRAMI?

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.



Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.

15 Temmuz sözleri:

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.



Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gununuzu tebrik eder. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Vatan, aşktı bizde ve aşka yürüdüğümüz gündü bu gün...



Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz demokrasi milli birlik günün'de vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm milletimizi şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Darbe Girişimine izin vermiyen Türkiye Milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri Unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye

VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 248 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez