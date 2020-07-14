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Böyle ahmaklık görülmedi! ABD'de koronavirüs bulaştırma partisi sonu oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde koronavirüs bulaştırma partisine katılan 30 yaşındaki bir erkeğin, etkinlikten sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABD’nin Texas eyaletinde  yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının kandırmaca olduğunu düşünen 30 yaşındaki bir adam onlarca kişinin bulunduğu bir virüs bulaştırma partisine katıldı.

Eyalete bağlı San Antonio’daki Methodist Hastanesi’nden Dr. Jane Appleby, partiye katılan genç adamın corona virüsün gerçekliğini test etmek için katıldığı partiden sonra öldüğünü söyledi.

"Kandırmaca sanmıştı, ama çok geç olmuştu'' 

Yerel basına konuşan Appleby, ölen hastanın son anlarındayken hemşiresine bakarak, “Bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bunun bir kandırmaca olduğunu düşünüyordum, ama değilmiş” dediğini anlattı. Doktor, “İnsanların panik olmasını istemiyorum ancak insanların virüsün ne kadar ciddi olduğunu ve hızlı yayılabildiğini görmesi için gerçek hayatta yaşanan bazı örnekleri paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

20 ile 30 yaş arasında birçok kritik hasta var 

Bununla birlikte Appleby, enfeksiyonlarda ciddi bir artış gördükten sonra vakayı anlatmaya teşvik edildiğini söyledi. Bir hafta önce bölgedeki testlerden yüzde 5’i pozitifken, şu anda yapılan testlerin sayısı artmamsına rağmen yüzde 22’sinin pozitif olduğunu belirtti. Appleby, ayrıca, Covid-19’dan artık daha geniş bir yaş aralığının etkilendiğini ve Methodist Hastanesi’nde  20 ie 30 yaş arasında birçok kritik derecede hasta olduğunu açıkladı.

Öte yandan, ABD sahip olduğu 3 milyon 500 bine yaklaşan vaka sayısı ve 138 bini aşkın ölümle dünyada corona virüs pandemisinin merkezi konumunda bulunuyor. Teksas’ta ise hastalığa bağlı doğrulanmış vakalar ve ölümler rekor kırmaya devam ediyor. Devlet sağlık yetkilileri, şu ana kadar 275 bin vaka ve 3 bin 400 ölüm bildirdi.

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