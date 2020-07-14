Bakırköy Belediyesi önünde arbede!

BAKIRKÖY'de Zuhuratbaba Dikilitaş'ta kurulan pazarın Bakırköy Belediye Meclisi kararıyla yer göstermeksizin kapatılmasının ardından pazarcı esnafı belediye binası önünde toplandı ve yetkililere tepki gösterdi.

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Bakırköy’de 52 yıllık semt pazarı meclis kararıyla kapatılınca pazarcılar eylem yaptı. Bakırköy Belediyesi'ne önüne yürüyen pazarcılar içeri girmek isteyince polisle arbede yaşadı.





Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan 52 yıllık semt pazarı 4 ay önce pandemi süreciyle birlikte tedbir amacıyla kapatıldı. Geçtiğimiz Cuma günü Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla Pazar yerini kalıcı olarak kapattı. Duruma tepki gösteren pazarcı esnafı, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek eylem yaptı. Belediye önünde yolu bir süre trafiğe kapatan pazarcılar, binaya girmek isteyince polisle arbede yaşadı. Polis ekiplerinin sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu grup çabalarının sonuçsuz çıkması sonrası bir süre sonra dağıldı.

“Pazar esnafı 4 aydır evine ekmek götüremiyor”

Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar odası Başkanı Mesut Şengün Mesut Şengün Amaçlarının 52 yıllık pazarın kapanmaması olduğunu belirterek, “Dünyayı saran korona virüs tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 4 aydır Zuhuratbaba’da Pazar yerini açmadık. Zuhuratbaba esnafı yanımızda bulunan hastanesinin olması nedeniyle esnafımız buna saygı gösterdi. Alınan yeni kararla pazar yerlerinin açılmasıyla biz yine yanımızda hastane olması nedeniyle açmadık. Yeşilköy’deki pandemi hastanesinin kurulmasıyla buradaki hastaların oraya gitmesiyle Sadi Konuk Hastanesinin olma vasfından çıkmasıyla yaptığımız görüşmelerde buradan binlerce on binlerce insan ekmek yiyor tezgahlarımızı açmak istediğimizi söyledik. Pazar yeri komisyonunda çoğunluk 'alternatif yer gösterilmeden kaldırılmasın' demesine rağmen Cuma günü meclis alternatif yer göstermeden pazarı kapattı. Bugün binlerce esnaf sokakta yaklaşık 4 aydır evine ekmek götüremeyen esnaf ortada kaldı”dedi.



“Ekmeğimizin derdindeyiz”

Pazar esnaflarından Ayşe Özkırış, “Dört aydır virüs nedeniyle açamadığımız pazarımızın tamamen kaldırılması nedeniyle buradayız. Hiçbir şekilde bize yer göstermeden derdimize derman olmadan muhatap almadan pazarı kaldırmaya çalışıyorlar. Burası bizim ekmek teknemiz. Mağduruz ekmeğimizle oynatmayız hiç kimse belediyeye olan borcunu aksatmıyor.”şeklinde konuştu.



Mağdur olduklarını ifade eden Ahmet Kes ise” Salı pazarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kapatmak istiyor bu durumu boykot için buradayız.” diye konuştu.