Türkiye'yi stratejik derinliğe saplayan Davutoğlu konuştu: En büyük ayıbımız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Suriye Kürtlerinin hamiliğinin Rusya ve ABD tarafından üstlenilmiş olması en büyük ayıbımızdır." açıklamasıyla tekrar gündeme geldi.

Abone ol

Tartışmanın odağında yer alan ve Türkiye'nin Suriye politikasının mimarı olarak görülen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Suriye Kürtleri ile çok daha yakın irtibat kurabilecek iken, bugün bize karşı Kürtlerin hamiliğinin Rusya ve ABD tarafından üstlenilmiş olması en büyük ayıbımızdır. Bu ayıp bize yeter" ifadelerini kullandı.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Vahap Coşkun, Serbestiyet'te kaleme aldığı 'Davutoğlu ve Kürt Meselesi' başlıklı yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) ve Demokratik Gelişim Enstitüsü’ndeki (DPI) çevrimiçi toplantıları yazdı.

"Kürt meselesi için üç ayaklı bir çözüm stratejisi"

Her iki toplantıda da Davutoğlu'nun Kürt meselesine kapsamlı bir yer ayırdığını yazan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Çoşkun, Kürt meselesi için üç ayaklı bir çözüm stratejisi önerdiğini belirtti.

"İlk ayak, Türkiye için çok kapsamlı bir demokratikleşme programı içeriyor" diyen Çoşkun, ikinci ayağın ise "Kürtlerin taleplerinin değerlendirilmesi" olduğunu belirtti.

Üçüncü ayağın ise "Türkiye dışındaki Kürtlerle mümkün olan en sıkı bağların kurulması" olduğunu yazan Çoşkun, Davutoğlu'nun bu bölümde, "Suriye Kürtleri ile çok daha yakın ve çok daha rahat irtibat kurabilecek iken, bugün Suriye’de bize karşı Kürtlerin hamiliğinin bazı yerlerde Rusya, bazı yerlerde ise ABD tarafından üstlenilmiş olması en büyük ayıbımızdır. Bu ayıp bize yeter!" ifadelerini kullandığını aktardı.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...