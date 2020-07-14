Yarın PTT açık mı 15 Temmuz PTT çalışma saatleri

Yarın yani 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü yurt genelinde çeşitli törenlerle kutlanacak. Hain FETÖ'nün darbe girişiminin 4. yılı olan 15 Temmuz resmi tatil olacak. Yarın PTT şubeleri kapalı olacak. PTT işlemi olan vatandaşlar bugün ya da 16 Temmuz perşembe günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Yarın yani 15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi ve Birlik günü yurdun dört bir yanında koronavirüs önlemleri dahilinde çoşkuyla kutlanacak. Hain FETÖ'nün sözde darbe girişiminin 4. yılı olan 15 Temmuz resmi tatil olacak. Vatandaşlar ise yarın PTT şubeleri açık mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 Resmi tatiller takvimine göre 15 Temmuz resmi tatil ve PTT'ler kapalı olacak. Vatandaşlar işlemlerini 16 Temmuz perşembe günü gerçekleşecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.