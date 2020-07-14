Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında sıcak çatışma! 100 Ermeni askeri öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan Ordusundan biri tümgeneral, biri albay olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 100 Ermeni askerinin öldürüldüğü duyuruldu. Bugün gelen 7 şehit haberi ile, son günlerde artan çatışmalar sonucu şehit olan asker sayısı 11'e yükselmiş oldu.

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Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan Ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

"100 Ermeni askeri öldürüldü''

Karşı saldırılarla Ermenistan Ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan Ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da 2 binbaşının öldürüldüğünü duyurdu.

1'i tümgeneral 1'i albay toplam 7 şehit

Veliyev, bu sabahki çatışmada, Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev, çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki astsubayın şehit olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev

Yeni görüntüler yayınlandı

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayınladı.

Bir sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, uluslararası kamuoyuna, "Ermenistan'ın sivillere karşı saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı.

Toplam şehit sayısı 11 oldu

Ermenistan ile Azerbaycan arasında son günlerde tansiyon tekrar arttı. Ermenistan Ordusu, geçtiğimiz günlerde sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan Ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan Ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. Bugün gelen 7 şehit haberi ile toplam şehit sayısı 11'e yükseldi.