Kocaeli'de TIR faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı

KOCAELİ yakınlarında arızalanan TIR'a arkadan gelen bir başka TIR çarptı. Çarpan TIR'ın sürücüsü sıkışarak can verirken arızalanan aracın sürücüsü de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Kartepe ilçe geçişi TEM yolu İstanbul yönünde meydana geldi. Tahsin Karaahmet yönetimindeki 81 EY 961 plakalı rulo yüklü TIR, arızalanınca yolun ortasında kaldı.

TIR'ın altına girip kontrol ediyordu ki..

Karaahmet'in yolda altına girerek, hava hortumlarını kontrol ettiği TIR'a, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı 06 BBG 235 plakalı maske yüklü TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaahmet, dorse tekerlerinin altında kalarak, ağır yaralandı. Arkadan çarpan TIR’da sıkışan Yalabık ise yaşamını yitirdi.

Çarpan sürücünün cansız bedeni morga gitti

Tahsin Karaahmet, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Tümen Yalabık'ın cansız bedeni ise araçtan alınıp, morga götürüldü. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, trafiğe kapanırken, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.