Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama darbenin olacağını biliyordun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır ithamda bulunarak "Marmaris'te niye saklandın? Çünkü sen darbenin olacağını biliyordun. Ne olur olmaz diye Marmaris'e gittin." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok tartışımacak iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

Erdoğan'ın FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

Erdoğan FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağıdır

"Sayın Bahçeli de söyledi "isyasi ayağı yok" diye. E koalisyon ortağısın, şart koş, FETÖ'nün siyasi ayağını çıkarmazsan ortaya, şehitlerin iki eli yakamızda ben söz verdim, siyasi ayağı ortaya çıkaracağım de, vermezseniz desteğinizi kesiyorum de. Söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bunu anca CHP söyler. Erdoğan demiş ki, komik bir adam... Şüphe bulutları artık dağıtılmalıdır, Kılıçdaroğlu o gece kimlerle konuştuğunu anlatmalıdır demiş. Bütün kayıtlar duruyor, sen biliyorsun ben de biliyorum. Devlette zaten tüm konuşmalar. Kim kiminle neyi konuştu hepsini biliyorsun. E bunları açıkla kardeşim! Olmuyor, bu maya tutmuyor. Erdoğan, sen bizzat FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. Hiç kimse ne ufak bir şey söyleyemez.

Bunları devlete sen yerleştirdin. Devletteki bütün kadrolara yerleştirdin. Yetmedi bir de kanun çıkardın. Yargıtay'a atama yaptın. Devletin haremi hizmetini açtılar. Bir de soruyorlar, siyasi ayağı kim diye. Bu atamaları yapan, bir numaralın siyasi ayaktır. Bunu anlamamak için beyinsiz olmak gerek.

Marmaris'te niye saklandın?

Marmaris'te niye saklandın? Çünkü sen darbenin olacağını biliyordun. Ne olur olmaz diye Marmaris'e gittin. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı? Sözcü'ye... Vay efendim niye yazdın. E yazar, gazetecilik bu. Yazmasa suç zaten.

Darbenin olacağını biliyordun, ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin