BIST 117.612
DOLAR 6,87
EURO 7,81
ALTIN 397,28
HABER /  CHP
ADV Kurban Rahmettir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama darbenin olacağını biliyordun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır ithamda bulunarak "Marmaris'te niye saklandın? Çünkü sen darbenin olacağını biliyordun. Ne olur olmaz diye Marmaris'e gittin." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok tartışımacak iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. 

Erdoğan'ın FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağı olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

Erdoğan FETÖ'nün 1 numaralı siyasi ayağıdır

"Sayın Bahçeli de söyledi "isyasi ayağı yok" diye. E koalisyon ortağısın, şart koş, FETÖ'nün siyasi ayağını çıkarmazsan ortaya, şehitlerin iki eli yakamızda ben söz verdim, siyasi ayağı ortaya çıkaracağım de, vermezseniz desteğinizi kesiyorum de. Söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bunu anca CHP söyler. Erdoğan demiş ki, komik bir adam... Şüphe bulutları artık dağıtılmalıdır, Kılıçdaroğlu o gece kimlerle konuştuğunu anlatmalıdır demiş. Bütün kayıtlar duruyor, sen biliyorsun ben de biliyorum. Devlette zaten tüm konuşmalar. Kim kiminle neyi konuştu hepsini biliyorsun. E bunları açıkla kardeşim! Olmuyor, bu maya tutmuyor. Erdoğan, sen bizzat FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. Hiç kimse ne ufak bir şey söyleyemez.

Bunları devlete sen yerleştirdin. Devletteki bütün kadrolara yerleştirdin. Yetmedi bir de kanun çıkardın. Yargıtay'a atama yaptın. Devletin haremi hizmetini açtılar. Bir de soruyorlar, siyasi ayağı kim diye. Bu atamaları yapan, bir numaralın siyasi ayaktır. Bunu anlamamak için beyinsiz olmak gerek.

Marmaris'te niye saklandın?

Marmaris'te niye saklandın? Çünkü sen darbenin olacağını biliyordun. Ne olur olmaz diye Marmaris'e gittin. Yaveri biliyor, fatura kime çıktı? Sözcü'ye... Vay efendim niye yazdın. E yazar, gazetecilik bu. Yazmasa suç zaten.

Darbenin olacağını biliyordun, ne olur ne olmaz diye Marmaris'e gittin

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Osmangazi'de sabah bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cudi Dağı'nda PKK operasyonu başlatıldı! İşte harekatın adında dikkat çeken detay
Bakan Mustafa Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım
Türkiye'yi stratejik derinliğe saplayan Davutoğlu konuştu: En büyük ayıbımız
Çiftçiye büyük müjde! 122.5 milyon lira avans bugün hesaplara yatıyor
'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı
ODTÜ'lü Beril şort giydiği için darp edildi: Çığlık atarak kurtuldum
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat temmuz ayı takvimi 2020 hangi günler yaptırılır?
Samsun'da 'sen adam mısın' diyen karısını 25 yerinden bıçaklayan sanığa tahrik indirimi
Motosikleti yatarak kullanan sürücüye ceza yağdı
Kocaeli'de TIR faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Yarın PTT açık mı 15 Temmuz PTT çalışma saatleri
LGS sonuçları 16 Temmuz'da saat kaçta açıklanacak TC ile sonuç sorgulama
Yorumlar 2 yorum