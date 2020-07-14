Osmangazi'de sabah bahçeye çıktı şaha kalkmış otomobili görünce şok geçirdi
BURSA'da sabah saatlerinde evinin bahçesine çıkan vatandaş, bahçeye uçan arabayla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.
Olay, dün gece Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde sürücü bulunmayan otomobil park halindeyken kayarak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden apartmanın bahçesine uçtu.
Komşular gece ses duydular ama bir şey göremeyince yattılar
Uçtuktan sonra dik bir şekilde bahçede kalan otomobilin seslerini çevredeki vatandaşlar duysa da, karanlıkta bir şey göremeyince tekrar evlerine girerek uyumaya devam etti.
Evinin bahçesinde otomobil görünce şaşkına döndü
Sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için dışarı çıkan ev sahibi Adil Bilgir, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Evinin bahçesine uçan ve uçtuktan sonra dik bir şekilde kalan otomobili gören Bilgir, ilk şaşkınlığını attıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çalınırken kaza yapılmış olma ihtimali
Olay yerine gelen ekipler içerisinde sürücü bulmayan otomobilin, yan komşuya ait olduğunu belirledi. Otomobilin sahibine ulaşan ekipler, araç sahibinin de yaşanılan olaydan haberi olmaması üzerine aracın hırsızlar tarafından çalınırken kaza yapmış olma ihtimali üzerinde duruyor.