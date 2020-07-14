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Cudi Dağı'nda PKK operasyonu başlatıldı! İşte harekatın adında dikkat çeken detay

ŞIRNAK’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı.

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Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı.

Cudi Dağı'nda PKK operasyonu başlatıldı
Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

''Tek bir terörist kalmaya kadar mücadelemiz devam edecektir"
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi: "Cudi Dağı'ndan başlayaran adına herhangi bir şekilde terörle anılan hassas noktalarda operasyonlarımız devam edecek. Cudi, Gabar aklınıza neresi gelirse vatandaşımızın özgürce dolaşmadığı hiçbir alan kalmayıncaya kadar, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmaya kadar mücadelemiz devam edecektir."

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