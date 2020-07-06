Furkan Yaman kimdir yaşı kaç Exatlon Challenge Furkan sevgilisi kim?

Acun Medya'nın yeni projesi Exatlon Challenge Netflix aracılığıyla meraklı seyirciyle buluştu. Yarışma Beyaz ve Siyah takımlarına ayrılan sosyal medya fenomenleri arasında geçiyor. Yarışmada merak edilen isimlerden biri de Furkan Yaman Pat oldu. Peki kimdir Furkan Yaman, kaç yaşında? 3 milyonu aşkın youtube abonesi olan Furkan Yaman hakkında merak edilenler...

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Survivor'un finaline astık sayılı günler kala Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni bombası Exatlon Challenge bombasını patlattı, Exatlon Challenge yarışması Netflix aracılığıyla seyirciyle buluştu ve daha ilk günden Türkiye gündemine girdi. Sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı Exatlon Challenge siyah ve beyaz adında iki takımdan oluşuyor. Yarışmanın iddialı ve dikkat çeken isimlerinden biri de Furkan Yaman oldu.

Furkan Yaman sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor. Peki,Furkan Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

1999 doğumlu olan Furkan Yaman, Exatlon'un genç isimlerinden biri... Yaklaşık 7 yıldır YouTube'daki kanalına videolar yükleyen Furkan Yaman'ın YouTube'da 3 milyon 440 bin abonesi bulunuyor.

Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.