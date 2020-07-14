Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Flaş paylaşım

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz kendisi hakkında yapılan haberlere Instagram'da 'sus' işareti ile cevap verdi.

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Beşiktaş'ta 2020/21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan ancak koronavirüs salgını sebebiyle uzatma görüşmelerinde aksaklıklar olan Dorukhan Toköz'ün ismi transferde Fenerbahçe için çok sık şekilde geçiyordu.

Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Milli futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde haberler çıkınca Dorukhan Toköz, bu iddialar sonrası Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı.



