5G çalışmalarında Huawei’yi men ettiler! Casus yazılım içeriyor iddiası

İngiliz hükümeti, operatörlerin 5G geliştirme çalışmalarında Huawei cihazlarının kullanılmasını yasakladı.

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Huawei'nin Çin hükümetiyle ilişki içinde olduğu iddia edilerek cihazlarının casus yazılım içerdiği savunuluyor. 5G çalışmaları için Çinli firmayı tercih eden İngiliz operatörler Huawei cihazları 2027 yılına kadar çıkarmak zorunda kalacak.

Huawei ekipmanları da satılamayacak

Firmaların 5G çalışmaları için yeni Huawei ekipmanları satın alması da artık söz konusu olamayacak. Bakanlar kurulu toplantısının ardından söz alan Medya Bakanı Oliver Dowden, Huawei yasaklarını kamu oyuna açıklarken GSM şirketlerinin yeni stratejilerinin ne olacağı merak ediliyor.

'Cep telefonu sinyallerinde kesintiler olacak' uyarısı

BBC’de yer alan habere göre ülkenin en büyük GSM operatörlerinden Vodafone ve BT, 5G sistemlerinden Huawei ekipmanlarını çıkarmaları için kendilerine üç yıl ya da daha az süre tanınması halinde cep telefonu sinyallerinde kesintiler olacağı uyarısında bulunmuştu.