BIST 117.313
DOLAR 6,87
EURO 7,81
ALTIN 398,48
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban Rahmettir

İstihdam Kalkanı Paketi sonbahara kaldı! Meclis'e 'Mini paket' geliyor

Daha önce gündeme gelen geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketi'nin sonbahara kaldığı belirtildi. AK Parti grubu 6-7 maddeden oluşan mini bir paketi TBMM'ye sunacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1 ay önce duyurduğu geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketi'nin sonbahara kaldığı, AK Parti grubunun bugün 6-7 maddeden oluşan mini bir paketi TBMM’ye sunacağı öğrenildi.

Pakette hangi maddeler olacak?

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, Pakette kısa çalışma ödeneğinde sektörleri belirleme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. Mini paketin önemli bir unsurunu da iş güvenliği uzmanıyla ilgili kısım oluşturuyor. 1 Temmuz’dan itibaren zorunlu hale gelen iş güvenliği uzmanı istihdam zorunluluğunun 3 yıl uzatılacağı belirtildi.

AK Parti kaynakları, kısa çalışma ödeneğinin turizm başta olmak üzere ihtiyaç olanlarda uzatılmasının daha anlamlı olacağını, ancak krizi üzerinden atan gıda gibi sektörlerde ihtiyaç olmadığının altını çizerek, bu konuda Cumhurbaşkanı'na yetki verileceğini aktardı.

İstihdam paketinin sonbaharda

TBMM’nin Kovid-19 sebebiyle yeterli verimlilikte çalışamadığını belirten kaynaklar, daha kapsamlı bir istihdam paketinin sonbaharda geçeği bilgisini verdi.

Öte yandan bugün TBMM’ye verilmesi beklenen pakette, İşsizlik Sigortası Fonu prim artışı ve yeniden yapılandırma konularının yer almadığı, özellikle yeniden yapılandırmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı çıktığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs raporu! Ocak ve Şubat aylarına dikkat 251 bin kişiyi daha kaybedebiliriz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama darbenin olacağını biliyordun
Cudi Dağı'nda PKK operasyonu başlatıldı! İşte harekatın adında dikkat çeken detay
Bakan Mustafa Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım
Türkiye'yi stratejik derinliğe saplayan Davutoğlu konuştu: En büyük ayıbımız
Çiftçiye büyük müjde! 122.5 milyon lira avans bugün hesaplara yatıyor
'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Dorukhan Toköz Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Flaş paylaşım
15 Temmuz'da oğlu şehit oldu kendisi gazi o kara geceyi anlattı
Furkan Yaman kimdir yaşı kaç Exatlon Challenge Furkan sevgilisi kim?
Ayasofya'da namaz kılmak için Türkiye'ye bilet almaya başladılar
Sheffield United'dan Uğurcan Çakır için 20 milyon euro
Şükrüye Tutkun aslen nereli kaç yaşında? Şükrüye Tutkun eşi kimdir?
Yorumlar