Koronavirüs raporu! Ocak ve Şubat aylarına dikkat 251 bin kişiyi daha kaybedebiliriz
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları artarken salgının ne zaman biteceği henüz öngörülemiyor. Orataya çıkan yeni koronavirüs raporunda Ocak ve Şubat aylarına dikkat çekildi. Kış aylarında salgının zirve yapabileceği belirtilerek uyarı verildi. 251 bin kişiyi daha kaybedebiliriz.
ABD başta olmak üzere tüm ülkelerde vaka sayıları artarken Covid-19'a karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi de eleştiri konusu olmaya başladı. Koronavirüs salgınında ilk dalganın yavaşlamasıyla birlikte dünya çapında alınan önlemeler gevşetilmeye başlanmış hemen ardında da vaka sayılarında tekrar artışlar görülmüştü.
İngiltere 4 Temmuz itibarıyla önlemleri kaldırarak normalleşmiş ve ülkede sosyal hayata geri dönüş başlamıştı. Ancak yapılan yeni koronavirüs araştırması kaygıları yeniden artırdı.
İngiltere'de hükümet için yapılan çalışmada, koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalganın ilkinden daha büyük olabileceği ve 120 bin kişinin daha hastanelerde ölebileceği belirtildi.
"Makul bir en kötü senaryo"
İngiliz hükümeti bilim danışmanı Patrick Vallance'ın çağrısıyla, Tıbbi Bilimler Akademisi'nin 37 bilim insanıyla yaptığı çalışmada "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturuldu.