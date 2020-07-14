İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı sonrası MSB'den açıklama

İDLİB'de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

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İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın ortak askeri devriyesi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 21’inci Türk-Rus birleşik devriye faaliyeti sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında bombalı araç saldırısı düzenlenmiştir.

İki araçta kısmi hasar meydana geldi

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır. TR-RF Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir."

Devriye kararlılıkla devam edecek

Ayrıca açıklamada, Türk - Rus birleşik devriye faaliyetlerinin gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

3 Rus askerinin yaralandı

Reuters haber ajansı Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 3 Rus askerinin yaralandığını duyurmuştu.

İlk devriye 15 Mart tarihinde yapılmıştı

Türkiye ve Rusya, İdlib ateşkes mutabakatının ardından ortak askeri devriyelere başlamıştı. İlk devriye 15 Mart tarihinde M4 karayolunda yapılmıştı.