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Pendik'te hava almak için balkona çıkan yaşlı adam yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Pendik'te, belirtilene göre hava almak için balkona çıkan Mehmet Pir (69), dengesini kaybedip aşağı düştü. 6'ncı kattaki yükseklikten zemine çakılan adam, olay yerinde can verdi.

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Olay, saat 14.00 sıralında Pendik’te Kaynarca Mahallesi’nde Övgü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Pi isimli vatandaş, hava almak için binanın 6. katında bulunan evinin balkonuna çıktı.

Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet Pir, bir süre balkonda durduktan sonra bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Mehmet Pir’in balkondan aşağı düştüğünü fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen Acil servis ekipleri düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken yaşlı adamın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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