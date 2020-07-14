Dokunduğu her şeyi altına çevirdi! Sırlarla dolu 'Eşek Kulaklı Kral Midas’ın ülkesi Frigya
ESKİŞEHİR'de M.Ö.1200’lü yıllarda Anadolu’da yaşayan Friglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken gizemi hala çözülemedi.
M.Ö.1200’lü yıllarda Anadolu’da yaşayan Friglerin bıraktığı tarihi eserler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, bölge halkı tarafından yıllardır turizme açılması beklenen Kral Midas’ın ülkesi bir türlü beklenen gelişimi gösteremedi.
Son yıllarda yeni kazı çalışmalarının yapılamaması, bölgenin gelişimi için Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya illerinin birleşimi ile kurulan Frigküm etkisini önemli ölçüde yitirdi. Eskişehir’de Frig Vadisi’ne gidiş yolunun dahi adeta tarlayı andırması, yön tabelalarının yetersizliği ve kırık hali bölge için büyük bir kayıp olarak görünüyor.
Birçok tarihi eserlerde yazılan yazılar, çizikler, kurşun izleri, tarihi eser kaçakçılarının kazıları tarihi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Tarihi yapıların etrafında bulunan çöküntü yapılar tarihin görüntüsüne ayrı bir zarar veriyor.
Sırlarla dolu Yazılıkaya'da göçme tehlikesi
Açık hava tapınağı olarak bilinen Yazılıka’ya anıtı üzerindeki yazılar ve işaretler hala çözülemedi. Yazılıkaya Frig vadisinin en önemli tarihi eseri olarak biliniyor. Frigler’in bir bölümünün Yazılıka’ya Platosu’nun üzerinde yaşadığı biliniyor.