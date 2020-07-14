Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 28. gününe giren Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs ile mücadeledeki tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece gündüz, dağ bayır, yaz kış demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır." diye konuştu.

"Komandolarımızın nefesi hainlerin ensesinde"

Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile 6 bölgede teröristlere ait 81 hedef imha edildi." bilgisini paylaştı.

Söz konusu harekatın ardından 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Mehmetçik'in büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini bildiren Akar, şunları kaydetti:

"Bugün 28'inci gününde olunan harekat planlandığı şekilde, Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla devam etmektedir. Amacımız, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terörist unsurların tamamen etkisiz hale getirilmesini gerçekleştirmektir. Her zaman söylediğimiz gibi başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Operasyonlarımız meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup hedefinde sadece ve sadece teröristler ile onların barınak, sığınak, silah ve mühimmat depoları vardır. Bunlar bugüne kadar yapılan faaliyetlerle büyük ölçüde imha edildi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman komandolarımızın nefesi hainlerin ensesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanlarını dahi yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız."

Faaliyetlerin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğuna dikkati çeken Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları kapsamında terörü bitirme kararlılığıyla çıkılan yolda 83 milyonun desteği, güveni, sevgisi ve duasının Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, "Buradan aldığınız güçle bu konularda, bugüne kadar olduğu gibi, tarihimize yaraşır bir şekilde görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelendi"

Diğer terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile de mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, "15 Temmuz'da asil milletimize, devletimize, demokrasimize ve TSK'ya karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanet sahnelenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliği, 7'den 70'e asker, sivil bütün fertlerin tek vücut halinde hain darbe girişimine karşı koyması, bu girişimi çok şükür akamete uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da verilen mücadelenin, Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milat olduğunu ifade eden Akar, "Asil milletimiz ve TSK, jandarma, emniyet güçlerimizin tamamı ve bunların vatansever evlatları hep birlikte bu alçaklara karşı gereken cevabı vermiştir. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bu milletimiz göstermiştir." dedi.

Hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz FETÖ'den temizlendikçe güçlendi, güçlenmeye devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Barış Kalkanı Harekatı, Pençe Harekatlarının yanı sıra denizlerimizde ve semalarımızdaki faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız, operasyonlarımız artarken elde edilen başarılar da tüm milletimize gurur verecek düzeyde olmuştur. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış, 1243 kişinin rütbesi geri alınmıştır. Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24 bin 060 kişi hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5 bin 71 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478'dir. Silahlı Kuvvetlerimiz bu konudaki mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Yeni bilgi, belge ve veriler kapsamında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüceğiz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız."

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara da değinen Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı püskürtürken şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı dileriz. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden ve yıllardır saldırgan bir tutum sergileyen Ermenistan'a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, 'tek millet, iki devlet' diye kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz."