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Beşiktaş'ın eski hocası Carlos Carvalhal saldırıya uğradı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, kapüşonlu üç kişi tarafından saldırıya uğradı.

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Bir dönem Beşiktaş'ta da çalışan Rio Ave teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga'daki evine döndüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı ve soygun girişimi yaşadı.

"Bazı sıyrıklar ve çürükler var"

54 yaşındaki teknik adam, saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattı. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Carvalhal, "Saat 2.15 civarında 3 kapüşonlu kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos'un yardımıyla durumu çözmeyi başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var, ama
endişelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Braga polisi ise olayla yakından ilgileniyor.

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