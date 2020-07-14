Diyarbakır'da parkta suya giren çocuklar: Koronavirüsten korkmuyoruz, o bizden korksun
DİYARBAKIR'da serinlemek için parktaki suya giren onlarca çocuk, koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden umursuz tavırlarına devam etti. Hatta çocuklardan biri 'Koronavirüsten korkmuyoruz, koronavirüs bizden korksun' diye konuştu.
Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Diyarbakır'da özellikle çocukların tedbirlere uymadığı görüldü.
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Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki tarihi Anzele suyu, koronavirüs tehdidine rağmen çocukların oyun ve yüzme alanını olmaya devam ediyor.
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Kentte 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar nedeni ile soluğu Anzele parkında alan çocuklar, burada sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya atlayarak serinlemeye çalışıyor.
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Suya girip yüzen çocuklar daha sonra güneşte kurulanmayı da ihmal etmiyor. Sıcaktan bulandığı için suya girdiğini ve serinlediğini belirten Fuat Öner, "Korona virüsten korkmuyoruz, korona virüs bizden korksun" dedi.
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