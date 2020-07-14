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ABD'de mutfaktan gelen sese bakmaya gidince bu hale geldi

Demirören Haber Ajansı

ABD'de mutfaktan gelen sesin ne olduğuna bakmaya giden adam, inanılır gibi değil ama karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı.

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Colorado eyalatinde arkadaşının evinde ailesiyle kalan Dave Chernosky (54), mutfaktan seslerin geldiğini far ketmesi üzerine mutfağa yöneldi. Mutfakta boz ayı ile karşı karşıya gelen Chernosky, geçirdiği şokun üzerine ayı tarafından saldırıya uğradı.

"Bu konuda şanslıydım"

Yaşadığı talihsiz olayı ABD medyasına anlatan Chernosky, “Çocuklarım alt katta uyuyordu. Ayının çocuklarıma gitmesini engellemek istedim” dedi. “Ses yaparak ayıyı garaja doğru çektim” diyen Chernosky, “Sesten irkildi ve aniden saldırdı. Aldığım darbeyle sendeledim ve koşarak bağırmaya başladım. Ayı peşimde değildi ve bu konuda şanslıydım” ifadelerini kullandı.

Ayının evden kaçmasının ardından sağlık ekiplerini arayan Chernosky, bir ayı tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek yardım istedi. Hastanede ameliyata alınan Chernosky’nin kulağı, yanağı, çenesi ve boynunda derin pençe izleri ve kanama vardı.  Doktorlar, Chernosky’nin yanağındaki izlerin tamamıyla iyileşebileceğini söyledi. ABD medyası, boz ayının vahşi yaşam ekipleri tarafından bulunduğunu ve uyutulduğunu duyurdu.

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