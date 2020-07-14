Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün 20 milyon lira dolandırdığını söyledi itirafı olay!

Songül Karlı, UçanKuş'un haberine göre, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.