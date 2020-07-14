Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün 20 milyon lira dolandırdığını söyledi itirafı olay!
Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon lira dolandırdığını söyledi bir de şiddet itirafında bulununca duyanlar hayrete düştü.
Geçtiğimiz günlerde bikinisinin azizliğine uğrayan Songül Karlı, önceki gün kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Eski eşi hakkında konuşan Karlı, zehir zemberek ifadelerde bulundu.
Songül Karlı, UçanKuş'un haberine göre, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberler hakkında da konuşan Karlı, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır.''