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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Seviyesiz yüzsüz yaş tahtaya bastı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözlere ''Bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir.'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ''Melanet Gülen çetesi 15 Temmuz’da Türk milletine silah çekmiş, son şansını denemiş, son kozunu oynamıştır. Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasında seviyesizliğin ve yüzsüzlüğün girdabına düşerek partimizi suçlayıcı ifadeler kullanması bu savrulmayı denetimsiz sürüklenmeye çevirmiştir. CHP Genel Başkanı bir kez daha yaş tahtaya basmış, utanmadan sıkılmadan fitneyi pusula haline getirmiştir.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması
Ayasofya Camii’nin ibadete açılma kararından sonra akıl tutulması, ahlak dağılması, mensubiyet bölünmesi yaşayan siyasilerin, kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının ve sözde akademisyenlerin hal-i pürmelali kepazeliktir.

''Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir''
Brüksel’de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin kınanması ucuz bir meydan okuma, yok hükmünde bir karardır. Atatürk bizimdir, Fatih de bizimdir. İkisi arasına nifak eken kesinlikle bizden değildir. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Camii’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır.

''Bunlar dine karşı değil İslamiyet’e karşıdır”
Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’yi kınayanları kınamakta, camilerimizi kundaklayan, inançlarımıza hakaret eden Haçlı zihniyetini reddetmektedir. Ayasofya Camii’nin açılmasını hazmedemeyenler Ortodoks Kilisesi’nin kapısında gıyaben nöbete giren aymaz ve ahlaksızlardır. Son gelişmeler turnusol kağıdı işlevi görmüş, ak koyun kara koyun açığa çıkmıştır. Ayasofya Camii’nin açılmasıyla dipsiz hayal kırıklığına uğrayanlar manen bu milletin evladı olamayacaktır. Bir Yunanlıdan daha fazla Yunanlı olan, bir Fransız’dan, bir ABD’liden, bir Rus’tan daha çok fanatiklik yapan, ezan sesi yerine kilise çanı dinlemeyi hasretle bekleyen kim varsa fetihle zulmü aynılaştıran alçaklardır. Bunlar dine karşı değil İslamiyet’e karşıdır” 

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çoklu baro tepkisi
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'ye çoklu baroya imkan veren yasa konusunda tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Bütün milletvekili arkadaşlarımızı takdir ediyorum. Ayrıştırma projesiydi bu. Çoklu hukuk projesiydi aslında. Bu karara karşı çıkmak bizim görevimizdi. Beni şaşırtan ise Devlet Bahçeli oldu. Partisinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Vatanı bölmek değil birleştirmek esastır. Çoklu baroya imkan veren yasa ile Türkiye Cumhuriyet'inin birliğine ve beraberliğine dinamit koymuşlardır. Nasıl oluyor da MHP bu yasaya evet oyu verebiliyor anlamıyorum.''

Kılıçdaroğlu neler demişti?
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; ''Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur diyor. Ben sana söyleyeyim. Koalisyon ortağısın. Erdoğan neden gider Marmaris'te saklanır. Yaverleri zaten FETÖ'cüymüş. Çünkü sen darbe girişimi olacağını biliyordun. Ne olur ne olmaz diye gitti. Yaveri biliyor fatura kime çıktı Sözcü gazetesine. 20 Temmuz'da OHAL yani sivil darbeyi yaptılar. Garibanlarının tamamı içeride. FETÖ'nün önünden kim geçtiyse içeride, FETÖ'cüler dışarıda. 50 sefer söyledim. Sen kendi avukatlarının mal varlıklarını araştırdın mı? Dolarları nereden geldi biliyor musun?

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