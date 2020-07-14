Rusya'dan Ermenistan ile Azerbaycan'a itidal çağrısı

RUSYA'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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Ermenistan ordusu, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 Azerbaycan askeri şehit olurken, Bakü'den yapılan açıklamada, durumu daha da gerginleştiren kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

"Tarafları itidale çağırıyoruz''

Çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirten Peskov, "Tarafları itidale ve ateşkes süreci çerçevesindeki yükümlüklerine uymaya çağırıyoruz." dedi.

"Arabuluculuğa hazırız''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, dün Azerbaycan ve Ermenistan mevkidaşlarıyla konuya ilişkin telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Peskov, arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.