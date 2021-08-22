Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta sonucu belirleyen goller maçın son anlarında geldi. Kanarya, bu sonuçla 6 puana yükselirken Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırladı. Kanarya, aradığı golü 89. dakikada Zajc'ın ayağından buldu. 90+2'de ise Valencia, takımını 2-0 öne geçiren ve galibiyeti perçinleyen golü attı.
Puanını 6'ya yükselten Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Altay'a konuk olacak. 1 puanda kalan Antalyaspor ise önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u misafir edecek.
Maçtan önemli dakikalar
1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.
43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.
57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.
85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.
88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
90+2. dakikada Kanarya skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu topu boş ağlara yolladı: 2-0
Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: 2 - 0 :Antalyaspor
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright
Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Naldo, Dk. 90+6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)