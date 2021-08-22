Konyaspor geriye düştüğü maçta Başakşehir'i devirdi
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ikinci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Başakşehir'i geriye düştüğü maçta 2-1 yendi. Konyaspor, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Başakşehir ise puansız kaldı. Konyaspor, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir, Kayserispor'u misafir edecek.Abone ol
10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin ortasında topa yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
16. dakikada Lima'nın sol kanatta korner bayrağına yakın yerden ortasında, savunma topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Lima'nın ceza yayına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic altı pas üzerinde topa hakim oldu.
27. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
30. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.
45. dakikada konuk ekip öne geçti. Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Skubic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda top ağlara gitti: 1-1
60. dakikada korner çizgisinden klas hareketle ceza sahasına yönelen M'Poku'nun sert şutunda kaleci Volkan Babacan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
74. dakikada Skubic'in ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağa hakim oldu.
87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Konyaspor: 2 - 1 :Başakşehir
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin
Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen (Dk. 79 Serdar Gürler), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 67 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+1 Adil Demirdağ), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün)
Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara (Dk. 84 Ahmet Kutucu), Aleksic (Dk. 64 Visca), Deniz Türüç (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye (Dk. 64 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 73 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Çekiçi, Dk. 87 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)