FED faiz kararı saat 21.00'de açıklanıyor! Altın ve dolar ne olur piyasalar kararı bekliyor

AMERİKE Merkez Bankası FED faiz kararını bu akşam saat 21.00'da açıklıyor. FED'in faiz artırımına gitmesi kesin görünüyor. FED'in faiz artımınının doları hareketlendirmesi bekleniyor. Altın fiyatları da Ukrayna - Rusya gerilimiyle tırmanışa geçmiş durumda.

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Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısından gelecek faiz artışı sinyallerinde. Fed 2022’nin ilk toplantısını 25 Ocak'ta yaptı. Bugün yapılan ikinci toplantının ardından saat 21.00'da FED'in faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda geçtiğimiz aylarda varlık alımlarının azaltmaya başlayan ve son toplantıda varlık alımlarını azaltma hızını artıran Fed’in 2022 yılında 4 adet faiz artışı gerçekleştireceği öngörülüyor. Ekonomistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarının mart ayında politika faizini yükselteceğine ilişkin sinyaller vermesini bekliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, ekonomideki riskleri sıralayarak Fed'in beklenenden daha agresif sıkılaştırma politikası izleyebileceğini duyurdu.

FED faiz artırırsa dolar ne olur?

Uluslar arası para piyasalarında gözler FED Başkanı Jerome Powell'in bu akşam yapacağı açıklamaya dönmüş durumda. Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek.

Fed’in faiz artırımının doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor.

Ekonomistler ne diyor?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri, Fed’in para politikasını bu yıl tahminlerinden daha agresif bir şekilde sıkılaştırabileceğini belirtti. Bankanın baş ekonomisti Jan Hatzius, müşteriler için hazırladığı hafta sonu raporunda, şu anda mart, haziran, eylül ve aralık aylarında oranların artırılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca notta Fed’in temmuz ayında bilanço küçülmesine başlayabileceği öngörüldü. Notta Fed’in 50 baz puanlık artış yerine art arda yapılacak toplantılarda 25’er baz puan faiz artırabileceği de belirtildi.

Raporda yüksek enflasyon, omicron varyantı, tedarik zinciri kesintileri ve ücret artışları gibi riskleri hatırlatan ekonomistler “Bu tablo değişene kadar Fed’in her toplantıda sıkılaştırıcı önlemler alma riski var. Bu da daha erken bir bilanço küçülmesi duyurusu ve bu yıl dörtten fazla artış olasılığını artırıyor” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş dolar ve altın için ne diyor?

Para ve Piyasa uzmanı İslam Memiş FED faiz kararının etkilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

- FED dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen bir açıklama yapabilir bu sürpriz değil, piyasalar biliyor. Önemli olan birinci sırada olan olay şu: Yüksek maliyetten döviz alan, yüksek maliyetten altın alan yatırımcı bu hafta FED'i gördükten sonra ons tarafında bence bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alan arkadaşlar altının ons fiyatı şu anda 1838 dolar seviyesinde. Altın dolar paritesi yapan bana göre şanslı olabilir. O yüzden altının ons fiyatındaki yükselişlerin ben kalıcı olacağı tahmin etmiyorum. Altının ons seviyesinde ben 1790 dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum. Eğer Rusya Ukrayna arasında bir gerginlik yaşanmazsa 1790 doların altına düşüşü hızlı olabilir. Ama eğer Rusya Ukrayna gerginliği yaşanırsa piyasalarda bomba etkisi yaparsa ONS altında da yukarı doğru hareketler görürüz.

FED faiz kararına karşı en kırılgan ülkeler listesi

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Fed’in faiz artışına karşı en kırılgan ülkeleri sıraladı. Listede Arjantin en kırılgan ülke olurken, Türkiye ikinci oldu. Haberde, “Bazı ABD bankaları, Türkiye’de enflasyonun bu yıl yüzde 50’nin üzerine çıkmasını öngörüyor. Reel sektörü yüklü miktarda dolar cinsi borca sahip bir ülke için tehlikeli bir gidişat” denildi. Ülkelerin kırılganlık ölçümünün, cari denge, dış borç, kamu borcu, rezerv yeterliliği, politika faizleri ve yönetişim gibi göstergelere göre yapıldığı belirtildi. En kırılganlar arasında Brezilya , Mısır, Arjantin, Güney Afrika ve Türkiye’ye dikkat çeken ve bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerini kullanarak “BEASTs” (canavarlar) ifadesini kullanan Bloomberg, ‘canavarlara dikkat’ uyarısına da haberde yer verdi. Haberde, FED kararına karşı en sağlam ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Endonezya ve Tayland olarak sıralandı.