Erdoğan'dan S-400 sorusuna cevap! ABD Patroit verse S-400 almazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times'ın sorularını yanıtladı. Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "ABD Türkiye'ye Patriot satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık" dedi. Erdoğan, ABD yönetimini de uyardı: “Türkiye’nin uzun ABD bağları var. Bu sağlamlaştırılmalı ve korunmalı...”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York Times gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiği yorumlarını reddederek, "ABD Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de New York Times editörleriyle de bir mülakat gerçekleştirdi. Erdoğan’ın mülakatta, Rus hava savunma sistemi S-400 alarak NATO’nun altını oyduğu yorumlarını reddettiği belirtildi.

ABD, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmış olsaydı

Erdoğan, “Kendi silahlarınızı alıyoruz” diyerek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin silah tedarikçilerini seçme hakkı olduğunu söylediği hatırlattı. Erdoğan, "ABD, Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi satmış olsaydı S-400 almak zorunda kalmazdık” dedi.

Bence ABD ile ilişkilerde uyuşmazlığa değidi!

“Türkiye’nin eylemlerinin ABD ile ilişkilerde uyuşmazlığa değip değmediğine” ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan “Bence değdi. İstediğimiz gibi savunmamızı güçlendirebiliriz” dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin temel olarak önemli olmaya devam ettiğini öyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin uzun ABD bağları var. Bu sağlamlaştırılmalı ve korunmalı”