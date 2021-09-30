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Cep telefon alacaklar dikkat! Fiyatlar ucuzlayacak KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefon alacaklar dikkat! Fiyatlar ucuzlayacak KDV yüzde 1'e indirildi

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Karar Resmi Gazetede yayınlandı...

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Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV Oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi. Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsammda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.)," eklendi.

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