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Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yapıyor. Erdoğan'ın kısmi sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapıyor. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'ya göre çok daha iyi sağlık hizmetleri verdiğini söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Kapsayıcı genel sağlık sigortamız ve hastane ağımız, yetişmiş ve yeterli sağlık çalışanının sayısı çok daha öne çıkmıştır. Temel gıdada kendimize yeter ülkeyiz. Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkedir.

Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Kurulu, alınması gereken tedbirleri tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri gözönünde bulundururak kararlarımıza alıyoruz.

Sayıca az da olsa sosyal izolasyon sosyal mesafe ve temizlik gibi temel kurallara uymayanları görüyoruz.

Kuralları aşamalı olarak zorunlu hale getirmemiz gerekiyor.

Aziz milletimiz aldığımız bu kararlara yenilerini ekliyoruz.

30 büyükşehir ile Zonguldak iliimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize zorunlu ihtiyaç malzemesi nakli ile lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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