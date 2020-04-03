30 büyükşehir hangileri? Türkiye'nin büyükşehirlerine giriş çıkış yasaklandı

TÜRKİYE'nin 30 büyükşehiri ile Zonguldak şehrine koronavirüs sebebiyle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Peki 30 büyükşehir hangisi işte o illerin listesi.

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Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu kararlar içinde en önemlisi büyükşehirler kararı oldu. Buna göre gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak şehrine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu yasak 15 gün boyunca devam edecek. Gerekli görülmesi halinde süre uzatılacak.

30 büyükşehir ile Zonguldak'a gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek. İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.

Peki giriş çıkış yasağı gelin 30 büyükşehir hangisi, işte liste:

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi