HABER /  GÜNCEL

30 büyükşehir hangileri? Türkiye'nin büyükşehirlerine giriş çıkış yasaklandı

TÜRKİYE'nin 30 büyükşehiri ile Zonguldak şehrine koronavirüs sebebiyle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Peki 30 büyükşehir hangisi işte o illerin listesi.

Abone ol

Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Bu kararlar içinde en önemlisi büyükşehirler kararı oldu. Buna göre gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak şehrine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu yasak 15 gün boyunca devam edecek. Gerekli görülmesi halinde süre uzatılacak. 

30 büyükşehir ile Zonguldak'a gıda ilaç temizlik malzemesi gibi maddelerle, genelgeyle belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacak. Yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit görüşmeleri devam edecek. İl Pandemi kurulları bu tedbirleri genişletebilecektir.

Peki giriş çıkış yasağı gelin 30 büyükşehir hangisi, işte liste:

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi

SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması
20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasağı geldi Erdoğan duyurdu
Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı Can kaybı kaç oldu?
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif
Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap açıkladı! Koronavirüsün zirve tarihi
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Kocaeli'de koronavirüsten ölen annenin bebeği de kurtarılamadı
Eski milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
1000 lira yardım parası nereden alınacak ödeme günleri
Yorumlar